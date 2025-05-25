Щепетильность и уважение: Life.ru узнал, в каких случаях смартфон во время встречи не триггерит

«Как был мем такой: “Дорогой, можно мне размещать твой телефон у себя на лбу? Мне будет хотя бы казаться, что ты со мной разговариваешь”. Поэтому, если у вас дружеская встреча, и вы понимаете, что кто-то перебарщивает с гаджетами, вы можете договориться, что все телефоны кладёте в одно место. И тот, кто первый возьмёт телефон, оплачивает счёт», — отметила Коломацкая.