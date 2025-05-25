Спустя полтора месяца суд решил отменить свое решение по долгу Литвиновой

Московский городской суд вынес решение об отмене ранее наложенного на актрису Ренату Литвинову обязательства погасить задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Об этом РИА Новости сообщили представители инстанции, однако без пояснения мотивировок судьи.
Решение о взыскании с Ренаты Литвиновой задолженности было принято в середине апреля текущего года. В то же время стало известно, что истцы обратились в суд еще годом ранее, но дело долгое время не было принято к рассмотрению.
Однако лояльность к представителям искусства проявляется не так уж частно. В начале мая 2025 года рэпера Тимура Юнусова (известного в музыкальной среде как Тимати) обязали решить вопрос с собственными «платежками» по ЖКХ.