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Спустя полтора месяца суд решил отменить свое решение по долгу Литвиновой

Московский городской суд вынес решение об отмене ранее наложенного на актрису Ренату Литвинову обязательства погасить задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Московский городской суд вынес решение об отмене ранее наложенного на актрису Ренату Литвинову обязательства погасить задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Об этом РИА Новости сообщили представители инстанции, однако без пояснения мотивировок судьи.

Решение о взыскании с Ренаты Литвиновой задолженности было принято в середине апреля текущего года. В то же время стало известно, что истцы обратились в суд еще годом ранее, но дело долгое время не было принято к рассмотрению.

Однако лояльность к представителям искусства проявляется не так уж частно. В начале мая 2025 года рэпера Тимура Юнусова (известного в музыкальной среде как Тимати) обязали решить вопрос с собственными «платежками» по ЖКХ.