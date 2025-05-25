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Против стримера, плюнувшего на георгиевскую ленту, завели уголовное дело

В отношении интернет-стримера возбуждено уголовное дело после того, как во время прямого эфира на платформе YouTube он неоднократно плюнул на георгиевскую ленту. Об этом сообщили правоохранители.

На стримера, плюнувшего на георгиевскую ленту, завели уголовное дело.

В отношении интернет-стримера возбуждено уголовное дело после того, как во время прямого эфира на платформе YouTube он неоднократно плюнул на георгиевскую ленту. Об этом сообщили правоохранители.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично)», — заявил источник. Его слова передает РИА Новости.

Уточняется, что ранее полицейские обнаружили видеозапись, на которой мужчина плюет с георгиевской лентой, передает «Царьград». Предварительно, инцидент произошел накануне празднования Дня Победы, пишет «Ридус».