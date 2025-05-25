Абонент не абонент: как в Узбекистане «работают» телефоны доверия

Vaib.uz (Узбекистан. 25 мая). Агентство по борьбе с коррупцией внезапно решило проверить, как работают телефоны доверия, указанные на официальных сайтах государственных организаций. Эти номера, в теории, существуют для того, чтобы любой гражданин мог позвонить, задать вопрос, оставить жалобу или получить юридическую консультацию. На деле же — дозвониться туда почти невозможно.