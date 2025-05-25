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Абонент не абонент: как в Узбекистане «работают» телефоны доверия

Vaib.uz (Узбекистан. 25 мая). Агентство по борьбе с коррупцией внезапно решило проверить, как работают телефоны доверия, указанные на официальных сайтах государственных организаций. Эти номера, в теории, существуют для того, чтобы любой гражданин мог позвонить, задать вопрос, оставить жалобу или получить юридическую консультацию. На деле же — дозвониться туда почти невозможно.

Мониторинг показал: большинство госорганов попросту игнорируют свои обязанности по обеспечению обратной связи. Телефоны либо не работали, либо никто не поднимал трубку. Ни консультаций, ни ответов, ни даже возможности оставить сообщение — максимум, что получал гражданин на том конце провода, это гудки.

Согласно первоначальному плану, эффективность телефонов доверия должны были оценивать по трём простым критериям: отвечают ли на звонки, можно ли оставить жалобу или предложение, дают ли хоть какие-то консультации.

С 13 по 16 мая Агентство дистанционно проверило 104 государственных учреждения. Результаты — удручающие. Так, никто не ответил на звонки, сделанные по номерам, опубликованным на сайтах Кабинета Министров Каракалпакстана, а также хокимиятов Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской, Хорезмской областей и города Ташкента.

Выяснилось также, что телефоны доверия Министерства экономики и финансов и Агентства лесного хозяйства вовсе не функционируют. Аналогичная ситуация — с Министерством здравоохранения, Комитетом по развитию ветеринарии и животноводства и Агентством по делам молодёжи: номера есть, но звонить бесполезно.

По итогам проверки в адрес нарушителей направлены представления с требованием устранить проблемы и не допускать их повторения. Ну, а насколько серьёзно к ним отнесутся — покажет время.

Если вы тоже пытались дозвониться и не получили ответа, либо столкнулись с проявлениями коррупции — можно обратиться напрямую в Call-центр Агентства по борьбе с коррупцией по номеру 1253. Надеемся, он хотя бы работает.