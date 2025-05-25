Воскреснуть через сто лет: фантаст Никитин завещал заморозить свое тело

23 мая на 86 году жизни умер российский и советский писатель Юрий Никитин. Он создал десятки книг и придумал различные фантастические миры. Никитин верил, что сможет вернуться к своей семье и читателям после смерти, и оставил вызвавшее немало обсуждений завещание подвергнуть его тело криоконсервации. О том, почему писатель принял такое нестандартное решение, aif.ru рассказал его коллега Сергей Лукьянов.
От чего умер Никитин.
Юрий Никитин долго и тяжело болел перед смертью, о чем сам рассказывал в своем блоге. Ему грозила ампутация левой ноги из-за проблем с сосудами.
21 мая ему провели многочасовую операцию на ноге.
«Девять с половиной часов, давление 53, это у меня-то, где норма за 200+! Операция — не страшно, а вот восстановление, перевязки… Это в самом деле адские пытки», — рассказал он.
Спустя три дня супруга писателя Лидия сообщила о его смерти.
«23.05.2025 в 9.40 умер Никитин», — говорится в ее сообщении.
Криоконсервация как шаг к бессмертию.
Писатель-фантаст Юрию Никитин еще при жизни выразил желание, чтобы его тело после смерти подвергли криоконсервации. Он рассчитывал, что благодаря этой процедуре сможет «вернуться к жизни в будущем, когда медицинские технологии достигнут необходимого уровня развития».
Как объяснил в беседе с aif.ru писатель Сергей Лукьяненко, Никитин был сторонником трансгуманизма.
«Он в это верил. Он был большим сторонником трансгуманизма. Это движение появилось в 60-х годах прошлого века в США. Его сторонники консервируют в жидком азоте обычно только головы в надежде, что потом как-нибудь сумеют это оживить, приделать другое тело. И, соответственно. будут жить вечно. Я бы это рассмотрел как форму религии своего рода», — рассказал Лукьяненко.
Сколько стоит бессмертие?
Корреспондент aif.ru выяснил, что провести криоконсервирование тела можно в России, США и Китае. В нашей стране подобные услуги оказываются уже более 20 лет.
Заморозить можно все тело целиком или только мозг. Как уверяют в компании со ссылкой на исследования ученых, этого достаточно, чтобы сохранить память человека и большую часть информации о его индивидуальных особенностях.
Как стало известно aif.ru, крионирование только мозга обойдется в сумму от 1,8 млн рублей. Также можно заказать крионирование всего тела. В этом случае начальная цена составит 3,8 млн рублей.
«Сейчас вместе с теми, кто оплатил криозаморозку для себя в будущем, у нашего центра порядка 800 клиентов», — отметил собеседник издания.
Желающие могут по этой же технологии сохранить тела домашних питомцев. За криозаморозку небольшого кота просят от 10 тысяч долларов, стоимость для других видов животных определяется индивидуально.
В США криозаморозка стоит в несколько раз дороже — от 28 000 до 150 000 долларов. В американских центрах крионики уже хранятся несколько сотен ждущих развития технологий и возвращения к жизни. Некоторые источники утверждают, что криозаморозке по собственному желанию подверглись после смерти Уолт Дисней и Сальвадор Дали.
Первооткрыватель славянского фэнтези.
Советский и российский писатель Юрий Никитин родился 30 ноября 1939 года в Харькове. Его цикл «Трое из Леса» считается первооткрывателем жанра славянского фэнтези. Книга «Огнепоклонники» была отмечена высокими литературными премиями. Его перу принадлежат циклы романов «Передышка бывает недолгой», цикл «Русские идут» и другие. Никитин написал более 60 книг, которые разошлись миллионными тиражами.