Воскреснуть через сто лет: фантаст Никитин завещал заморозить свое тело

«Он в это верил. Он был большим сторонником трансгуманизма. Это движение появилось в 60-х годах прошлого века в США. Его сторонники консервируют в жидком азоте обычно только головы в надежде, что потом как-нибудь сумеют это оживить, приделать другое тело. И, соответственно. будут жить вечно. Я бы это рассмотрел как форму религии своего рода», — рассказал Лукьяненко.