Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники прикидываются медработниками и требуют заменить медкарты: Вот в чем суть аферы

В Госдуме предупредили о мошенничестве под предлогом замены медкарты.

Источник: Комсомольская правда

Аферисты придумали способ обмана россиян под предлогом необходимости замены бумажной медкарты на электронную. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Мошенники звонят россиянам, прикидываясь сотрудниками поликлиник и запугивают их тем, что в ходе модернизации системы здравоохранения бумажные медкарты якобы аннулируют и их немедленно нужно заменить на электронные.

«После чего просят назвать код из смс и данные СНИЛС. Этих данных может быть достаточно для взлома “Госуслуг”», — цитирует Леонова РИА Новости.

Леонов добавил, что россияне могут использовать любой вид медкарты по выбору — бумажную или электронную.

Как мошенники заставляют жертву позвонить им самостоятельно, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что телефонные мошенники стали разводить россиян под предлогом замены ключей от домофона и выплаты «всем рожденным в СССР».

Тем временем Набиуллина сообщила о вирусе, который следит за смартфоном и потрошит счета.