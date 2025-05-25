Мошенники прикидываются медработниками и требуют заменить медкарты: Вот в чем суть аферы

Аферисты придумали способ обмана россиян под предлогом необходимости замены бумажной медкарты на электронную. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Мошенники звонят россиянам, прикидываясь сотрудниками поликлиник и запугивают их тем, что в ходе модернизации системы здравоохранения бумажные медкарты якобы аннулируют и их немедленно нужно заменить на электронные.
«После чего просят назвать код из смс и данные СНИЛС. Этих данных может быть достаточно для взлома “Госуслуг”», — цитирует Леонова РИА Новости.
Леонов добавил, что россияне могут использовать любой вид медкарты по выбору — бумажную или электронную.
Как мошенники заставляют жертву позвонить им самостоятельно, читайте здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что телефонные мошенники стали разводить россиян под предлогом замены ключей от домофона и выплаты «всем рожденным в СССР».
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