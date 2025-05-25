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На Солнце произошла вспышка высочайшего класса

Ее продолжительность составила 17 минут, сообщили в Институте прикладной геофизики.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Вспышка высочайшего класса — Х зафиксирована на Солнце в воскресенье, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

«25 мая в 04:52 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4098 (S05W22) зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 17 минут», — сообщает институт.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.