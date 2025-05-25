Суд отменил решение о взыскании коммунального долга с Ренаты Литвиновой

Напомним, в апреле суд обязал Ренату Литвинову оплатить долги за коммунальные услуги. Иск газовой компании поступил в суд ещё в ноябре прошлого года. Сумма задолженностей не раскрывалась. А ранее Life.ru сообщал, что покинувшая Россию актриса столкнулась с проблемами в профессиональной сфере и предпринимательской деятельности. Косметическая компания «Рида Косметикс», в которой звезда владеет 20%, третий год испытывает значительные убытки. По последним сведениям, в конце прошлого года Литвинова тайно вернулась в Россию для съёмок в рекламных проектах.