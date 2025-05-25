«Пляжи опустели»: Назван курорт в Турции, который остался без туристов

А ранее специалисты сравнили отдых в Сочи и в Турции. Недельный отдых в Сочи на двоих из Москвы обойдётся минимум в 54 тысячи рублей, а в Турции — от 61 тысячи. Однако если сравнивать средние цены, а не самые дешёвые предложения, Анкара обычно оказывается более выгодным направлением, независимо от уровня отеля и типа питания.