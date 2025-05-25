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«Пляжи опустели»: Назван курорт в Турции, который остался без туристов

Турецкий курорт Мармарис оказался практически пустым, сообщает издание Bristol Post. По мнению путешественников, главной причиной резкого сокращения отдыхающих стали завышенные цены из-за инфляции.

Источник: Life.ru

Пустые улицы Мармариса. Видео © TikTok / suzannatravelsolo.

«Популярные пляжи в одном из известных мест отдыха, как говорят, “опустели”, поскольку инфляция, по сообщениям, “отпугнула туристов”. За последний год было замечено, что рост цен привёл к тому, что на пляжах стало тише, а некогда оживлённые пески превратились в “пустынные” участки», — говорится в статье.

Издание ссылается на видео блогерши, которая показала пляж в 11 утра, где находился лишь один человек. По её словам, оживлённая улица с барами и ночными клубами, а также порт лишились привычного наплыва гостей.

А ранее специалисты сравнили отдых в Сочи и в Турции. Недельный отдых в Сочи на двоих из Москвы обойдётся минимум в 54 тысячи рублей, а в Турции — от 61 тысячи. Однако если сравнивать средние цены, а не самые дешёвые предложения, Анкара обычно оказывается более выгодным направлением, независимо от уровня отеля и типа питания.