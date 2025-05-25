Суд отменил решение о взыскании долга по коммуналке с Ренаты Литвиновой

Литвинова — не единственная российская знаменитость, которая попала в списки неплательщиков коммуналки. Певица Жанна Агузарова также задолжала за коммунальные услуги. Долг Агузаровой вырос настолько, что дело дошло до суда. Истцом выступил Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. 17 апреля суд вынес решение в пользу истца.