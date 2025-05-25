Суд отменил решение о взыскании долга по коммуналке с Ренаты Литвиновой

С актрисы Ренаты Литвиновой не будут взыскивать по суду задолженность по коммунальным платежам. Такое решение принял Московский суд, информирует РИА Новости.
«Вынесено определение об отмене судебного приказа», — цитирует агентство слова представителя суда, уточнив, что иск к Литвиновой предъявляло ООО «Газпром Межрегионгаз Москва».
Ранее сообщалось, что газовая компания подала иск к российской актрисе Ренате Литвиновой в ноябре 2024 года. Тогда суд удовлетворил требования истца. Сумма, которую звезда задолжала за газ, не оглашалась.
Литвинова — не единственная российская знаменитость, которая попала в списки неплательщиков коммуналки. Певица Жанна Агузарова также задолжала за коммунальные услуги. Долг Агузаровой вырос настолько, что дело дошло до суда. Истцом выступил Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. 17 апреля суд вынес решение в пользу истца.
Также сообщалось что блогер Сардаров задолжал почти полмиллиона за коммунальные платежи.