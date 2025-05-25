Дачников предупредили о штрафах за мытье машин

Ранее юрист Игорь Поздняков предупреждал, что россияне могут получить штрафы за мытье автомобилей во дворах, парках и на реках. За мытье вне специальных мест — от 100 до 500 рублей, а в водоохранных зонах — от трех до четырех тысяч рублей для физических лиц и до 400 тысяч — для юридических. В Москве мытье автомобилей запрещено по всей территории, кроме специально предназначенных зон, передает ОТР.