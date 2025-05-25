Дачников предупредили о штрафах за мытье машин

В Москве запрещено мыть машины на всей территории города, кроме специализированных мест.
Российским дачникам грозит штраф за мойку автомобилей на землях общего пользования: для физических лиц — до 500 рублей, для юридических — до 20 тысяч. Об этом предупредила руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.
«Запрещено региональными законами о благоустройстве мыть машины на землях общего назначения. За это предусмотрены штрафы (статья 6.3 КоАП РФ). Предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей — физлица. Юрлицо — от 10 до 20 тысяч рублей», — пояснила Бурякова. Ее слова приводит РИА Новости.
Она добавила, что если при мойке авто была испорчена земля, то штраф может вырасти до 3−5 тысяч рублей. Кроме того, эксперт напомнила, что на землях общего пользования СНТ и за их пределами нельзя складировать строительные материалы, поскольку это считается нецелевым использованием участка и также наказывается административно.
Ранее юрист Игорь Поздняков предупреждал, что россияне могут получить штрафы за мытье автомобилей во дворах, парках и на реках. За мытье вне специальных мест — от 100 до 500 рублей, а в водоохранных зонах — от трех до четырех тысяч рублей для физических лиц и до 400 тысяч — для юридических. В Москве мытье автомобилей запрещено по всей территории, кроме специально предназначенных зон, передает ОТР.