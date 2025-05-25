СФР пришел к выводу, что мужчин-пенсионеров уже на 12 млн. меньше, чем женщин

Специалисты Социального фонда России установили, что в 2025 году число пенсионерок в несколько раз больше количества мужчин-пенсионеров. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующую статистику.
«Общее же число пенсионеров в России составляет 41 169 800 человек», — отметили в информагентстве.
Как указали на РИА Новости, в настоящее время на 27 324 300 представительниц прекрасного пола «серебряного возраста» приходится 13 845 500 мужчин старшего поколения.
Вопрос достойного социального возмещения за выслугу лет всегда остается крайне актуальным для многих россиян. Ранее правовед подробнее рассказал о том, какие категории пенсионеров летом текущего года ожидает повышение доплат.
В то же время, в своем авторском материале обозреватель «МК» подробно разобрал проблему «замороженных» пенсионных активов и другие интересующие россиян экономические темы.