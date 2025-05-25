Мошенники под видом медиков стали выманивать данные для взлома «Госуслуг»

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предупредил россиян о новой схеме мошенничества, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками поликлиник, сообщают о необходимости замены бумажных медицинских карт на электронные и выманивают у граждан коды из СМС и данные СНИЛС для взлома личного кабинета на портале «Госуслуги».