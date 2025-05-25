Мошенники под видом медиков стали выманивать данные для взлома «Госуслуг»

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предупредил россиян о новой схеме мошенничества, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками поликлиник, сообщают о необходимости замены бумажных медицинских карт на электронные и выманивают у граждан коды из СМС и данные СНИЛС для взлома личного кабинета на портале «Госуслуги».
Леонов подчеркнул, что настоящие сотрудники поликлиник не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону, и призвал россиян не сообщать личные данные подозрительным собеседникам. В случае поступления подобного звонка, рекомендуется немедленно прекратить разговор и перезвонить в поликлинику по официальному номеру телефона.
— Важно помнить, что никогда нельзя передавать посторонним лицам такие сведения, как номер СНИЛС, паспортные данные, коды из смс, номера банковских карт и другие конфиденциальные данные, — подчеркнул Леонов в беседе с РИА Новости.
инцифры планирует в июне запустить процесс создания мобильного приложения для защиты граждан от кибермошенничества.
Также недавно мошенники придумали новую схему обмана: теперь они убеждают своих жертв передать им банковскую карту якобы для ее проверки, представляясь сотрудниками банков или госорганов.