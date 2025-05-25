Из школьной программы для учеников 6−7 классов убирают один предмет

Директор Института развития, здоровья и адаптации ребёнка Елена Приступа отметила, что школьное расписание должно отражать актуальные требования к образовательной среде и быть способным оперативно меняться. По её словам, при внедрении новых дисциплин важно учитывать, какие результаты предполагается достигнуть: речь идёт прежде всего не о фактических знаниях, а о формировании универсальных навыков и умений для адаптации в жизни.