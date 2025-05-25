Больницы Иркутской области получили 47 новых автомобилей «Нива»

Напомним, в регионе также планируется создание 13 новых химических производств в Усолье-Сибирском, которые будут выпускать 49 видов продукции. Этот масштабный проект, с инвестициями в 518 млрд рублей, обещает создать более девяти тысяч рабочих мест, как сообщил первый заместитель губернатора Роман Колесов.