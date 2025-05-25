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Больницы Иркутской области получили 47 новых автомобилей «Нива»

Транспорт стоит около 68 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Медицинские учреждения Иркутской области получили 47 новых автомобилей «Нива». Губернатор Игорь Кобзев торжественно вручил ключи представителям 21 медицинской организации. Этот транспорт, стоимостью около 68 млн рублей, был закуплен в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

«Понимаю, с какими вызовами сталкиваются наши медики, добираясь до пациентов в отдалённых уголках, — подчеркнул губернатор. — Эти автомобили станут надежными помощниками в доставке врачей к пациентам, даже по бездорожью в самые сложные погодные условия».

Новые машины распределены между районными больницами, что позволит медикам быстрее реагировать на вызовы, доставлять необходимые биоматериалы и лекарства. В этом году ожидается поступление еще 51 автомобиля скорой помощи, на которые из бюджета области выделено 300 млн рублей.

Напомним, в регионе также планируется создание 13 новых химических производств в Усолье-Сибирском, которые будут выпускать 49 видов продукции. Этот масштабный проект, с инвестициями в 518 млрд рублей, обещает создать более девяти тысяч рабочих мест, как сообщил первый заместитель губернатора Роман Колесов.