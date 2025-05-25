Больницы Иркутской области получили 47 новых автомобилей «Нива»

Медицинские учреждения Иркутской области получили 47 новых автомобилей «Нива». Губернатор Игорь Кобзев торжественно вручил ключи представителям 21 медицинской организации. Этот транспорт, стоимостью около 68 млн рублей, был закуплен в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».
«Понимаю, с какими вызовами сталкиваются наши медики, добираясь до пациентов в отдалённых уголках, — подчеркнул губернатор. — Эти автомобили станут надежными помощниками в доставке врачей к пациентам, даже по бездорожью в самые сложные погодные условия».
Новые машины распределены между районными больницами, что позволит медикам быстрее реагировать на вызовы, доставлять необходимые биоматериалы и лекарства. В этом году ожидается поступление еще 51 автомобиля скорой помощи, на которые из бюджета области выделено 300 млн рублей.
Напомним, в регионе также планируется создание 13 новых химических производств в Усолье-Сибирском, которые будут выпускать 49 видов продукции. Этот масштабный проект, с инвестициями в 518 млрд рублей, обещает создать более девяти тысяч рабочих мест, как сообщил первый заместитель губернатора Роман Колесов.