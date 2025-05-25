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Как вести себя во время подземных толчков — советы МЧС

Сегодня в Восточном Казахстане были зафиксированы толчки в 2 балла, в связи с чем в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, что даже слабые подземные толчки — сигнал к тому, чтобы вспомнить правила безопасности.

Сейчас в Ричмонде: +12° 2 м/с 76% 762 мм рт. ст. +14°

Специалисты напоминают: заранее продуманные действия и спокойствие во время землетрясения способны минимизировать риски и уберечь от трагедии, сообщает ИА El.kz.

Необходимо продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении.

1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.

2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;

3. Отойдите от мебели, окна, люстры;

4. Найдите надежное крепкое укрытие:

если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;

5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах — после прекращения толчков);

6. Отключите воду, газ электричество;

7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);

8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;

9. Будьте готовы к повторным толчкам;

10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.