Как вести себя во время подземных толчков — советы МЧС

Специалисты напоминают: заранее продуманные действия и спокойствие во время землетрясения способны минимизировать риски и уберечь от трагедии, сообщает ИА El.kz.
Необходимо продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении.
1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
3. Отойдите от мебели, окна, люстры;
4. Найдите надежное крепкое укрытие:
если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах — после прекращения толчков);
6. Отключите воду, газ электричество;
7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
9. Будьте готовы к повторным толчкам;
10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.