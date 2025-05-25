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Против стримера, плюнувшего в георгиевскую ленту, возбудили уголовное дело

По предварительной информации, правонарушение было совершено в преддверии Дня Победы.

Источник: Аргументы и факты

Уголовное дело возбудили в отношении стримера, который несколько раз плюнул в георгиевскую ленту во время прямого эфира на одном из видеохостингов, сообщили в правоохранительных органах.

Согласно предварительной информации, правонарушение было совершено в преддверии Дня Победы.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично)», — уточнил источник в органах, которого цитирует РИА Новости.

Другие подробности не приводятся.

Напомним, 11 мая СК РФ сообщил, что проводится проверка в отношении двоих подростков из города Обнинска Калужской области на предмет осквернения ими георгиевской ленты. Она была установлена на одном из домов в виде флага.

В конце апреля депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов рассказал, что георгиевская лента получила официальный статус символа воинской славы России. Парламентарий предупредил, что её умышленное повреждение в общественном месте или сопровождение таких действий демонстративно пренебрежительными высказываниями может быть расценено как уголовно наказуемое деяние.