Запущенный сад по карману бьет: какие новые штрафы грозят владельцам загородных участков

За нарушение правил пользования земельными участками, которые вступили в силу 1 марта, будут наказывать рублем. Такой законопроект подготовил Росреестр. О нововведениях рассказал «Вечерней Москве» Почетный адвокат России Леонид Ольшанский.
Уборкой сэкономим.
Если принадлежащий вам участок — чистая «заброшка», вы будете обязаны привести его в порядок. Владельцы обязаны начать освоение принадлежащей им территории не завтра, но в течение трех ближайших лет, отсчет пошел с 1 марта. Не выкосили, не расчистили за три года? Берегитесь штрафа (часть 3 статьи 8.8 КоАП РФ). Если определена кадастровая стоимость земельного участка, то сумма штрафа будет равна 1−1,5 процента его кадастровой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей. Узнать кадастровую стоимость просто: закажите выписку из ЕГРН. Если кадастровая стоимость участка не определена — «вилка» у штрафа будет от 20 до 50 тысяч рублей.
Другая ситуация — если участок не был зарегистрирован, но на нем появилось строение. Тогда включается статья 7.1 КоАП РФ, и размер штрафа будет рассчитан пропорционально площади незаконно используемого участка. Шутки плохи: такую постройку по суду могут «приговорить» и к сносу. Размер же штрафа варьируется: если определена кадастровая стоимость участка, заплатите от 1 до 1,5 процента этой стоимости, но не менее 5 тысяч рублей. Не определена — от 5 до 10 тысяч. В кодекс вводится статья, в которой прописаны санкции за пользование неоформленными по закону зданиями, сооружениями и машино-местами. Однако если у вас некапитальный садовый дом и у остальных построек тоже нет капитального фундамента — скажем, они стоят на бетонных блоках, возрадуйтесь: такие строения не считаются недвижимостью и регистрировать их не надо. Для остальных нарушителей штраф — от 2 до 5 тысяч рублей.
Бизнесу здесь не место.
Обратят внимание и на несанкционированно открытые на участках, предназначенных для садоводства, торговые точки или коммерческие автомойки. Да и отель на шести сотках никто открывать не позволял. Если вы решили стать предпринимателем таким способом, вас коснется внесенная в проект поправка. Она дополнит существующую часть 1 статьи 8.8 КоАП РФ. Штрафы следующие: если определена кадастровая стоимость участка — от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости, но не менее 10 тысяч рублей, не определена — 10−20 тысяч рублей. Для организаций, должностных и юридических лиц штрафы будут еще выше.
Действующее законодательство и региональные программы позволяют россиянам получить земельный участок или недвижимость совершенно бесплатно. Кто может рассчитывать на такую помощь от государства и что для этого нужно сделать, «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом.