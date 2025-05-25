Запущенный сад по карману бьет: какие новые штрафы грозят владельцам загородных участков

Другая ситуация — если участок не был зарегистрирован, но на нем появилось строение. Тогда включается статья 7.1 КоАП РФ, и размер штрафа будет рассчитан пропорционально площади незаконно используемого участка. Шутки плохи: такую постройку по суду могут «приговорить» и к сносу. Размер же штрафа варьируется: если определена кадастровая стоимость участка, заплатите от 1 до 1,5 процента этой стоимости, но не менее 5 тысяч рублей. Не определена — от 5 до 10 тысяч. В кодекс вводится статья, в которой прописаны санкции за пользование неоформленными по закону зданиями, сооружениями и машино-местами. Однако если у вас некапитальный садовый дом и у остальных построек тоже нет капитального фундамента — скажем, они стоят на бетонных блоках, возрадуйтесь: такие строения не считаются недвижимостью и регистрировать их не надо. Для остальных нарушителей штраф — от 2 до 5 тысяч рублей.