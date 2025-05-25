Офтальмолог рассказал, могут ли частые приступы головной боли испортить зрение

Среди многих людей бытует мнение о том, что частые головные боли являются одной из причин, приводящих к ухудшению зрения. Однако для того, чтобы подтвердить или опровергнуть подобное утверждение, нужно понимать, какое состояние является действительно опасным для глаз. О влиянии головной боли на зрение в беседе с Life.ru рассказал заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза АйМед, врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Кирилл Светлаков.