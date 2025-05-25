Предмет «Обществознание» исключат из школьных программ 6−7-х классов

С начала учебного года 2025−2026 в школах не будет предмета «Обществознание» для учеников 6−7 классов. Его будут изучать только в 8−11 классах. Об этом сообщили в Министерстве просвещения Российской Федерации.
Процесс перехода на новые образовательные программы по обществознанию будет осуществляться поэтапно и займёт два года. Директор Института развития, здоровья и адаптации ребёнка Елена Приступа подчеркнула, что школьные учебные планы должны быть адаптивными и соответствовать современным требованиям.
Такой подход, по её мнению, позволит учитывать актуальные тенденции и создавать оптимальные условия для развития системы общего образования. Приступа подчеркнула, что эффективность новых учебных предметов определяется поставленными целями и результатами, на которые ориентирован образовательный процесс.
Ранее в Госдуме сообщили, что переводные экзамены могут стать эффективным способом объективно оценивать уровень знаний учеников на каждом этапе школьного обучения.