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Предмет «Обществознание» исключат из школьных программ 6−7-х классов

Переход на обновленные образовательные программы по обществознанию будет поэтапным и завершится в течение двух лет.

Источник: Аргументы и факты

С начала учебного года 2025−2026 в школах не будет предмета «Обществознание» для учеников 6−7 классов. Его будут изучать только в 8−11 классах. Об этом сообщили в Министерстве просвещения Российской Федерации.

Процесс перехода на новые образовательные программы по обществознанию будет осуществляться поэтапно и займёт два года. Директор Института развития, здоровья и адаптации ребёнка Елена Приступа подчеркнула, что школьные учебные планы должны быть адаптивными и соответствовать современным требованиям.

Такой подход, по её мнению, позволит учитывать актуальные тенденции и создавать оптимальные условия для развития системы общего образования. Приступа подчеркнула, что эффективность новых учебных предметов определяется поставленными целями и результатами, на которые ориентирован образовательный процесс.

Ранее в Госдуме сообщили, что переводные экзамены могут стать эффективным способом объективно оценивать уровень знаний учеников на каждом этапе школьного обучения.