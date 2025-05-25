В Перми с 1 июня стартуют «Выходные на набережной»

В Перми летний сезон традиционно откроют «Выходные на набережной». Пермяков и гостей города ждут фестивали и выступления полюбившихся творческих коллективов города. Этим летом мероприятия выходного дня также пройдут на центральной набережной города и в Закамске.
Фестивальные события стартуют 31 мая в Театральном сквере, где с 12:00 до 16:00 проведут мастер-классы, показы коллекций одежды в русском стиле, а также концерты с выступлением популярных коллективов и исполнителей.
По информации городских властей, начнет работу ярмарка народных промыслов, открытие игровой площадки для детей и взрослых, площадки обучения русским народным танцам.
Главные события развернутся 1 июня на набережном променаде Перми. Гостей «Выходных на набережной» ждут выступления детских творческих коллективов города ко Дню защиты детей и финал фестиваля «МЛАДА a cappella Пермь».
Первый летний фестиваль «Выходные на набережной. Закамск — место силы» стартует в Кировском районе Перми с концертов ансамбля «Воскресенье», балалаечника Андрея Кирякова, камерного оркестра «Орфей», сводного детского хора. Ближе к вечеру состоится танцевальный DJ-сет.
События нового фестиваля будут проходить на набережной Камы в непосредственной близости к реке, включая площадь у ДК им. Кирова, сквер и скейт-парк, Центр детского творчества «Исток», народный музей Закамска.
Фестиваль «Выходные на набережной» завершится 14 сентября. (0+).