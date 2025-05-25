Вернувшиеся из плена российские бойцы рассказали о зверствах ВСУ и «Азова»*

Минобороны отчиталось, что в Россию после обмена с Украиной уже вернулись 270 военнослужащих и 120 мирных жителей, в том числе курян. Ведомство также опубликовало кадры с освобожденными россиянами. Они тоже пройдут полноценный курс реабилитации и лечения. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова уточнила, что 34 жителя Курской области все еще находятся в Сумах, где их удерживают Вооруженные силы Украины.