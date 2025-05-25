Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вернувшиеся из плена российские бойцы рассказали о зверствах ВСУ и «Азова»*

Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, сообщили о жестоком обращении со стороны украинских военных и членов националистической бригады «Азов»*.

Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, сообщили о жестоком обращении со стороны украинских военных и членов националистической бригады «Азов»*.

В частности, они рассказали об избиениях, унижениях и издевательствах. Бойцы, проведшие в плену от нескольких месяцев до полутора лет, утверждают, что особенно тяжелыми были первые сутки, когда пленных жестоко избивали и заставляли заучивать непонятные тексты и произносить их на камеру.

— Зверски, зверски. Избивали, унижали, так, что даже вспоминать не охота, — поделился один из военных в беседе с «Известиями».

Минобороны отчиталось, что в Россию после обмена с Украиной уже вернулись 270 военнослужащих и 120 мирных жителей, в том числе курян. Ведомство также опубликовало кадры с освобожденными россиянами. Они тоже пройдут полноценный курс реабилитации и лечения. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова уточнила, что 34 жителя Курской области все еще находятся в Сумах, где их удерживают Вооруженные силы Украины.

*Террористическая организация, запрещена в России.