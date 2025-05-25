CNN сообщил о панике у иностранных студентов Гарварда из-за Трампа

Гарвард конфликтует с администрацией Трампа уже несколько месяцев в связи с акциями в поддержку Палестины, которые проходили в кампусах в ответ на операцию Израиля в секторе Газа. В прошлом году университет, как и многие другие вузы и колледжи в США, подвергся резкой критике за то, что не справился с пропалестинскими протестами, а также за жалобы еврейских выпускников и студентов на антисемитизм. Гарвард признал проблему и пообещал ее решить.