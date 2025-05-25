Погода в Башкирии на воскресенье, 25 мая: солнечно и прохладно

В воскресенье, 25 мая, в Башкирии ожидается ясная погода, без осадков. Ночью в восточных районах республики пройдут небольшие дожди, а утром на регион опустится туман. Ожидается, что ночью на республику опустятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Об этом ранее предупреждали в пресс-службе регионального управления МЧС России.