Погода в Башкирии на воскресенье, 25 мая: солнечно и прохладно

В воскресенье, 25 мая, в Башкирии ожидается ясная погода, без осадков. Ночью в восточных районах республики пройдут небольшие дожди, а утром на регион опустится туман. Ожидается, что ночью на республику опустятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Об этом ранее предупреждали в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Днем в воскресенье воздух прогреется до +15, +20 градусов Цельсия. Ветер северный слабый, местами умеренный. По данным сервиса Gismeteo, в Уфе ночью столбики термометра покажут до +7, +9, а днем в башкирской столице потеплеет до +18, +20.
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