Актер Милош Бикович осваивает новую профессию: видеопризнание

Артист Милош Бикович совершенно неожиданно для многих появился на закрытой вечеринке в центре Москвы в честь дня рождения и выпуска нового альбома юной певицы Jalagonia. Как оказалось, его пригласили стать ведущим, поскольку буквально не так давно Милош и сам начал осваивать новую творческую профессию: он запел. По словам сербского актёра, не обошлось без помощи русской девушки по имени Дарья. Она убедила артиста , что «петь может каждый». Подробности этой истории — на видео.