СФР: Женщин-пенсионеров в РФ почти в два раза больше, чем мужчин

Стало известно, что пенсионные выплаты у работающих пенсионеров будут проиндексированы три раза в 2026 году, при этом серьезного увеличения пенсий ждать не стоит. Например, пенсия работающих пенсионеров, в среднем составляющая около 21 тысячи рублей, повысится на 1−1,5 тысячи рублей.