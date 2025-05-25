СФР: Женщин-пенсионеров в РФ почти в два раза больше, чем мужчин

В России женщин пенсионного возраста почти вдвое больше, чем мужчин. Об этом стало известно из данных Социального фондк России за 2025 год.
Количество мужчин-пенсионеров составляет 13 845 500 человек, тогда как женщин — 27 324 300. Общее число пенсионеров в России достигло 41 169 800 человек.
Также ранее сообщалось, что страховую пенсию по старости получают 33 379 424 человека. Выплаты по инвалидности получают 2 193 963 россиянина, а по случаю потери кормильца — 1 456 262.
Кроме того, социальные пенсии назначены 3 466 291 жителю страны, передает РИА Новости.
Стало известно, что пенсионные выплаты у работающих пенсионеров будут проиндексированы три раза в 2026 году, при этом серьезного увеличения пенсий ждать не стоит. Например, пенсия работающих пенсионеров, в среднем составляющая около 21 тысячи рублей, повысится на 1−1,5 тысячи рублей.
В августе 2025 года работающим пенсионерам произведут ежегодный перерасчет страховой пенсии. Об этом напомнил депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.