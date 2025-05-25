«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил иранский режиссер Джафар Панахи

Его скромный герой в «Простой случайности» одержим фантомными болями. Он вышел на свободу, работает в автомастерской, но еще слышит шаги «командора» за спиной, чувствует поступь своего мучителя по прозвищу Деревянная Нога. Случайно встретив человека, напомнившего того, кто его допрашивал и пытал в тюрьме, он попытается ему отомстить, но не сможет. И даже в компании своих друзей и таких же жертв режима поможет жене своего пленника доехать до роддома. Драматические события превратятся трагикомический балаган с невестой и женихом, их фотографом. Им предстоит ответить на важные морально-нравственные вопросы, дать взятку полицейским, почувствовать себя мстителями с нулевым потенциалом. Удивительно, что Панахи сохранил человеколюбие и оптимизм вопреки обстоятельствам и наполнил ими свою простую и простодушно-мудрую картину.