«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил иранский режиссер Джафар Панахи

78-й Каннский кинофестиваль завершился диверсией, погружением во тьму и триумфом знаменитого иранского режиссера Джафара Панахи. 15 лет он не покидал свою страну после тюремного заключения и домашнего ареста. И теперь смог лично получить награду главного мирового киносмотра за снятый подпольно фильм «Простая случайность».
Кто-то скажет, что это чисто политическое решение жюри под руководством актрисы и президента Европейской киноакадемии Жюльет Бинош, акт поддержки опального режиссера, который 15 лет прорывался через тернии к звездам.
Пусть кто-то попробует снять такое живое кино в пределах квартиры, из которой нельзя выйти, в автомобиле, стоящем во дворе твоего дома, и быть интересным не горстке родственников и друзей, а огромному залу самых просвещенных зрителей.
«Простую случайность», как и все свои фильмы последних лет, Лжафар Панахи снимал нелегально, поскольку ему запрещено заниматься профессией до 2030 года. А осужден он был впервые в 2010 году. Отсидев шесть лет, находился под домашним арестом. Никуда не выезжал и не имел паспорта. Как проходили съемки и последующая отправка фильмов на фестивали — бог весть.
Когда-нибудь Панахи подробно расскажет или опишет, как отправлял свои фильмы на фестивали, как снимал «Такси» в машине, а потом на Берлинале в 2015-м его наградили «Золотым медведем», как флешка с картиной «Закрытый занавес» попала в торт, а дальше все на тот же Берлинале, только 2013 года.
Картины опального режиссера получили обойму самых престижных призов, но все последние годы происходило это заочно, без личного участия Панахи. А в 2004 году он возглавлял жюри Сочинского международного фестиваля. Доводилось с ним встречаться на «Золотом абрикосе» в Ереване и даже пригубить коньяк из старинных бочек на местном коньячном заводе. Никто тогда и не предполагал, как трагически сложится его жизнь.
Его скромный герой в «Простой случайности» одержим фантомными болями. Он вышел на свободу, работает в автомастерской, но еще слышит шаги «командора» за спиной, чувствует поступь своего мучителя по прозвищу Деревянная Нога. Случайно встретив человека, напомнившего того, кто его допрашивал и пытал в тюрьме, он попытается ему отомстить, но не сможет. И даже в компании своих друзей и таких же жертв режима поможет жене своего пленника доехать до роддома. Драматические события превратятся трагикомический балаган с невестой и женихом, их фотографом. Им предстоит ответить на важные морально-нравственные вопросы, дать взятку полицейским, почувствовать себя мстителями с нулевым потенциалом. Удивительно, что Панахи сохранил человеколюбие и оптимизм вопреки обстоятельствам и наполнил ими свою простую и простодушно-мудрую картину.
Между тем многие эксперты ждали победы норвежской картины «Сентиментальная ценность» (еще одно донельзя простое и никакое название) Йоакима Триера. Но она получила Гран-при, а не «Золотую пальмовую ветвь». Для Триера-2 (он все же не великий Ларс фон Триер), который приучил нас к несколько другому кино, это своего рода прорыв в неизведанное, в человечность, Он снял фильм про интеллектуальную и творческую элиту и тоже про кино, как и другие участники нынешнего конкурса. Главную роль знаменитого режиссера великолепного сыграл глубинный артист Стеллан Скарсгардт.
Спецпризом жюри отметило китайскую картину «Воскрешение» Би Ганя — своего рода оду мировому кино, перенасыщенную цитатами из киношедевров. Режиссер снял например, часть фильма в духе немого кино, хотя м цвете. При этом куда более совершенную «Новую волну» классика независимого кино Ричарда Линклейтера о молодом Годаре и его дебюте «На последнем дыхании» оставили без внимания. В этом вообще была особенность нынешнего фестиваля. В его программе было куда больше «темных лошадок» в ущерб привычному иконостасу признанных мэтров и гениев.
Бельгийские режиссеры и двукратные обладатели «Золотой пальмовой ветви» братья Дарденн скромно отмечены за сценарий «Молодых матерей». Для тончайшей и психологически точной картины этого все же мало. Героинями Дарденнов стали совсем юные девушки. Им едва ли по 16 лет, но они уже матери. Дети для них обуза, ошибки молодости. Своим проблемным родственникам матери-подростки тоже не нужны, и только в хорошо организованном бельгийском приюте девушек могут принять и понять. Никому до того неизвестные актрисы, впервые увидев себя на экране в день премьеры, не могли сдержать слез. Рыдали и зрители в огромном зале, шмыгали и сморкались от избытка чувств.
Жюри, в котором было, пожалуй, многовато актеров (вместе с Жюльет Бинош — четверо), актерские награды присудило бразильцу Вагнеру Моуре в «Секретном агенте» и Надие Милитти в «Младшей сестре» режиссера и актрисы Афсии Эрзи. Почти любое жюри стремится отметить не звезд, а неведомых миру артистов. Вариантов было много, но тот, что предпочло жюри, тоже вполне убедителен.
«Секретный агент» Клебера Мендоса Фильо отмечен еще и за режиссуру, также получил приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ. В нем есть свежее дыхание, экзотика народной жизни, яркие и самобытные герои (одна только пожилая донна чего стоит) и даже кошка с двумя ликами.
Приз жюри поделили «Сират» испанского режиссера Оливера Лаше и «Звук падения» Маши Шилински из Германии. О них с первых лней говорили, как о прорыве.
Умелую режиссуру фестивального руководства завершили драматические события, способные довести до инфаркта, но сработавшие в итоги на реноме фестиваля. Когда Канны в день закрытия лишились электричества и всюду погас свет, в кинозалах показывали кино, благо существует подушка безопасности и собственные генераторы. При этом вероятность отмены церемонии награждения оставалась. Спустя пять часов огни засияли и церемонию провели. Власти даже назвали причину аварии — саботаж и поджог подстанции.
Теперь будут разбираться, был ли главной мишенью именно Каннский кинофестиваль, за счет которого всякий раз решаются многие болевые проблемы общества. Но подобной партитуры у негоеще не было.