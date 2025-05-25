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СФР: количество женщин-пенсионеров почти в два раза больше, чем мужчин

Всего в России 41 169 800 человек пенсионного возраста.

Источник: Аргументы и факты

Количество женщин пенсионного возраста в России почти в два раза больше аналогичного числа мужчин. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда РФ.

Всего в стране 41 169 800 пенсионеров, из них 13 845 500 — мужчины и 27 324 300 — женщины.

К слову, журналист Сергей Мардан недавно предложил отменить в России пенсии, чтобы повысить рождаемость. «Вот нарожал себе, воспитал детей, значит, будет тебе, что в старости есть», — аргументировал он. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал такую идею некорректной, заверив, что депутаты не обсуждают ее.