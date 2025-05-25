СФР: количество женщин-пенсионеров почти в два раза больше, чем мужчин

К слову, журналист Сергей Мардан недавно предложил отменить в России пенсии, чтобы повысить рождаемость. «Вот нарожал себе, воспитал детей, значит, будет тебе, что в старости есть», — аргументировал он. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал такую идею некорректной, заверив, что депутаты не обсуждают ее.