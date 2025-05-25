В Госдуме предупредили о мошенничестве с медицинскими картами

«Мошенники используют новый метод обмана: они звонят гражданам под видом сотрудников поликлиник и говорят, что их бумажная медицинская карта будет аннулирована в рамках модернизации системы здравоохранения. Они убеждают граждан срочно заменить карту на электронную. После этого они просят назвать код из СМС и данные СНИЛС. Этих данных может быть достаточно для взлома “Госуслуг”, — сообщил Леонов.