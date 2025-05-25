В Госдуме предупредили о мошенничестве с медицинскими картами

Мошенники звонят россиянам, выдавая себя за работников медицинских организаций. Они сообщают о необходимости замены бумажной медицинской карты на электронную. Для этого им требуется код из SMS-сообщения и данные СНИЛС, которые нужны для взлома личного кабинета на портале «Госуслуги». Об этом РИА Новости рассказал Сергей Леонов, глава комитета Госдумы по охране здоровья.
«Мошенники используют новый метод обмана: они звонят гражданам под видом сотрудников поликлиник и говорят, что их бумажная медицинская карта будет аннулирована в рамках модернизации системы здравоохранения. Они убеждают граждан срочно заменить карту на электронную. После этого они просят назвать код из СМС и данные СНИЛС. Этих данных может быть достаточно для взлома “Госуслуг”, — сообщил Леонов.
По его мнению, злоумышленники часто создают иллюзию неотложности, чтобы люди поспешили с решением. Он акцентировал внимание на том, что ни при каких обстоятельствах нельзя предоставлять личные данные таким собеседникам. Леонов также подчеркнул, что настоящие работники медицинских учреждений не станут звонить по таким вопросам и запрашивать конфиденциальную информацию.
Ранее сообщалось, что жители Херсонской области и некоторых других российских регионов начали получать сообщения якобы от представителей Роскомнадзора.