Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация: московские аэропорты работают в штатном режиме

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились для обеспечения безопасности полетов.

Источник: АиФ Воронеж

Аэропорты московского региона работают в штатном режиме по состоянию на 07:00 мск. Об этом проинформировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Внуково в 05:11 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. В аэропорту Калуга (Грабцево) аналогичные ограничения сняты в 05:50 по московскому времени. За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли семь рейсов, четыре из них уже вернулись в аэропорты первоначального назначения», — говорится в Telegram-сообщении Кореняко.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево вводились ночью. Спустя некоторое время они были сняты, но во Внукове вновь введены.

Представитель Росавиации подчеркнул, что это было необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.