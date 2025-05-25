Росавиация: московские аэропорты работают в штатном режиме

Аэропорты московского региона работают в штатном режиме по состоянию на 07:00 мск. Об этом проинформировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропорту Внуково в 05:11 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. В аэропорту Калуга (Грабцево) аналогичные ограничения сняты в 05:50 по московскому времени. За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли семь рейсов, четыре из них уже вернулись в аэропорты первоначального назначения», — говорится в Telegram-сообщении Кореняко.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево вводились ночью. Спустя некоторое время они были сняты, но во Внукове вновь введены.
Представитель Росавиации подчеркнул, что это было необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.