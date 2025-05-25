В СФР поделились, что женщин пенсионного возраста в РФ больше, чем мужчин

По данным Социального фонда РФ (СФР) за 2025 год, в настоящее время в России количество женщин среди пенсионеров в два раза превышает число мужчин. С этой информацией ознакомились РИА Новости.
Так, среди россиян пенсионного возраста насчитывается 13 845 500 мужчин, в тот момент когда женщин — 27 324 300. На данный момент общее число граждан пенсионного возраста в нашей стране составляет 41 169 800 человек.
Напомним, что по состоянию на 1 января 2025 года средний размер страховой пенсии в России составил 24 092,44 рубля в месяц. Размер страховой пенсии неработающего пенсионера составляет 24 846,09 рублей, а размер страховой пенсии по старости — 24 979,15 рублей.
Как KP.RU писал ранее, в Госдуме хотят внести законопроект о прибавке к пенсии за всех иждивенцев. Согласно законопроекту, предлагается устранить действующие нормативные ограничения по количеству учитываемых нетрудоспособных иждивенцев. Реализация инициативы улучшит материальное положение нуждающихся семей.