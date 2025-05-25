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Меладзе продолжает зарабатывать в России

Певец Валерий Меладзе сохранил статус индивидуального предпринимателя (ИП) на территории России. Об этом говорится в материалах налоговой.

Меладзе сохранил статус ИП, который у него есть с 2004 года.

Певец Валерий Меладзе сохранил статус индивидуального предпринимателя (ИП) на территории России. Об этом говорится в материалах налоговой.

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«Он (Меладзе — прим. URA.RU) следит за статусом ИП в РФ — в январе 2025 года в налоговую были внесены сведения о регистрации ИП по обязательному пенсионному страхованию (ОПС)», — передает РИА Новости информацию из документов. Артист открыл ИП еще в 2004 году.

Согласно официальным данным, основным направлением деятельности певца является телевизионное вещание. В перечне дополнительных сфер указаны оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, а также оптовая реализация грампластинок, аудио- и видеомагнитных носителей, компакт-дисков и цифровых видеодисков. Кроме того, среди видов деятельности Валерия Меладзе указаны и творческая работа, деятельность в области искусства, организация развлекательных мероприятий и исполнительские искусства.

С началом конфликта на Украине музыкант заметно реже появляется на публичных мероприятиях. Он также сократил количество концертов в РФ. Отмечается, что в декабре 2022 года, во время выступления в Дубае в Новый Год, Валерий Меладзе произнес лозунг, связанный с националистическими организациями Украины, пишет «Ридус».