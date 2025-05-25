Меладзе продолжает зарабатывать в России

С началом конфликта на Украине музыкант заметно реже появляется на публичных мероприятиях. Он также сократил количество концертов в РФ. Отмечается, что в декабре 2022 года, во время выступления в Дубае в Новый Год, Валерий Меладзе произнес лозунг, связанный с националистическими организациями Украины, пишет «Ридус».