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Суд отменил решение о взыскании долга по коммунальным платежам с Литвиновой

Вынесено определение об отмене судебного приказа в отношении актрисы.

Источник: Аргументы и факты

Суд в Москве принял решение об отмене судебного приказа о взыскании задолженности по коммунальным платежам с известной актрисы Ренаты Литвиновой, которая является ответчиком по иску от ООО «Газпром Межрегионгаз Москва». Об этом сообщает РИА Новости.

«Было вынесено определение об отмене судебного приказа», — уточнили в суде.

Литвинова была обязана погасить задолженность перед истцом, однако сумма долга не была раскрыта. Причина, по которой суд впоследствии отменил судебный приказ, не уточняется.

Ранее стало известно, что с балерины Анастасии Волочковой по решению столичного суда будет взыскан долг по коммунальным платежам.