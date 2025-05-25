Суд отменил решение о взыскании долга по коммунальным платежам с Литвиновой

Суд в Москве принял решение об отмене судебного приказа о взыскании задолженности по коммунальным платежам с известной актрисы Ренаты Литвиновой, которая является ответчиком по иску от ООО «Газпром Межрегионгаз Москва». Об этом сообщает РИА Новости.
«Было вынесено определение об отмене судебного приказа», — уточнили в суде.
Литвинова была обязана погасить задолженность перед истцом, однако сумма долга не была раскрыта. Причина, по которой суд впоследствии отменил судебный приказ, не уточняется.
Ранее стало известно, что с балерины Анастасии Волочковой по решению столичного суда будет взыскан долг по коммунальным платежам.