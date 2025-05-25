Yle: Швеция и Дания послали военную помощь Киеву в виде старых рыболовных сетей

22 мая Киев выступил с предложением для Европы финансировать Вооруженные силы Украины начиная со следующего года. Один из депутатов отметил, что расходы на обеспечение украинских вооруженных сил по безопасности Европы могут составлять небольшую долю ВВП ЕС.