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У супруга осужденной «королевы марафонов» Блиновской нашли долг в 5 млрд

Суммарная налоговая задолженность двух предприятий, принадлежащих супругу осужденной «королевы марафонов» Елены Блиновской, Алексею, превысила пять миллионов рублей. Об этом говорится в материалах Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

Алексей Блиновский задолжал налоговой свыше пяти миллионов рублей.

Суммарная налоговая задолженность двух предприятий, принадлежащих супругу осужденной «королевы марафонов» Елены Блиновской, Алексею, превысила пять миллионов рублей. Об этом говорится в материалах Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИмущество Блиновских более чем на миллиард рублей арестовано: что принадлежало супругам.

По данным аналитического сервиса «БИР-Аналитик», Блиновский выступает учредителем в пяти организациях: ООО «Подари мечту», ООО «Рыбная история», ООО «Аламаз», ООО «Праймфуд» и ООО «Оливия групп». Однако последняя с марта 2024 года находится в процедуре банкротства.

«Компания “Подари мечту” задолжала 3,3 миллиона рублей, из которых три миллиона рублей — основной долг и 190 тысяч рублей — исполнительский сбор. Исполнительные производства на общество возбуждаются с 2024 года о “взыскании налогов и сборов, включая пени”. Последнее производство завели 20 мая — о взыскании более 330 тысяч рублей по налогам», — передает РИА Новости данные из ФССП.

Кроме того, предприятие до сих пор не погасило задолженности по ряду исполнительных производств: на сумму 2,5 миллиона рублей и 340 тысяч рублей соответственно. По сведениям «БИР-Аналитик», с 2023 по 2025 год счета ООО «Подари мечту» неоднократно блокировались из-за отсутствия налоговой декларации и вынесения налоговыми органами решений о взыскании долгов. Последняя блокировка счетов датируется концом апреля 2025 года.

У второй компании Блиновского, ООО «Аламаз», есть налоговая задолженность почти в 1,7 миллиона рублей. Исполнительное производство было инициировано 19 мая. Уже 23 мая банковские счета предприятия были заблокированы в связи с решением налогового органа о взыскании долга.

Кроме того, у детей Елены Блиновской могут забрать квартиру в Москве стоимостью около 136 млн рублей. Юрист адвокатского бюро «Илья Титов и партнеры» сообщила в разговоре с URA.RU, что это произойдет в случае, если близкий родственник, который сделал такой подарок, вскоре после дарения объявляется банкротом. Однако позже Алексей Блиновский подал апелляцию на решение Арбитражного суда Москвы о признании его супруги банкротом. После этого материалы дела передадут в Девятый арбитражный апелляционный суд, пишет деловое издание «Взгляд».