У супруга осужденной «королевы марафонов» Блиновской нашли долг в 5 млрд

Кроме того, у детей Елены Блиновской могут забрать квартиру в Москве стоимостью около 136 млн рублей. Юрист адвокатского бюро «Илья Титов и партнеры» сообщила в разговоре с URA.RU, что это произойдет в случае, если близкий родственник, который сделал такой подарок, вскоре после дарения объявляется банкротом. Однако позже Алексей Блиновский подал апелляцию на решение Арбитражного суда Москвы о признании его супруги банкротом. После этого материалы дела передадут в Девятый арбитражный апелляционный суд, пишет деловое издание «Взгляд».