Астрономы зафиксировали на Солнце вспышку высочайшего класса Х

Напомним, в ноябре глава лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв предупредил, что в 2025 году, вероятно, будет достигнут максимум солнечной активности. Он добавил, что в соответствии с большинством прогнозов пик придётся на весенние и летние месяцы.