Астрономы зафиксировали на Солнце вспышку высочайшего класса Х

Мощная вспышка высочайшего класса Х была зафиксирована на Солнце в ночь на 25 мая, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«Вспышка произошла сегодня в 04:52 (мск — прим. ред.) — уровень X1.1 (очень сильная)», — отметило учреждение на своём сайте.
Согласно представленному графику, выброс энергии начался на Солнце в 04:46 мск и завершился в 04:57.
Напомним, в ноябре глава лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв предупредил, что в 2025 году, вероятно, будет достигнут максимум солнечной активности. Он добавил, что в соответствии с большинством прогнозов пик придётся на весенние и летние месяцы.