Союз садоводов: Россиянам грозит штраф за мытье авто в неположенном месте

Россиянам грозит штраф за мойку машины в неположенном месте, а именно на землях общего назначения. Об этом гласят региональные законы о благоустройстве. Как рассказала РИА Новости глава федеральной общественной приемной Союза садоводов РФ Людмила Бурякова, за это предусмотрены штрафы: для физлиц — до 400 рублей, для юрлиц — до 20 тысяч рублей.
«Запрещено региональными законами о благоустройстве мыть машины на землях общего назначения. За это предусмотрены штрафы. Предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей — физлица. Юрлицо — от 10 до 20 тысяч рублей», — подчеркнула спикер.
Бурякова также отметила, что, если во время мойки автомобиля будет испорчена земля, то гражданину выпишут штраф, сумма которого может составить от трех до пяти тысяч рублей. Кроме того, спикер напомнила о том, что на землях общего пользования запрещено складировать строительные материалы, так как это уже считается нецелевым использованием территории. Нарушителю также грозит административное наказание.
Как KP.RU писал ранее, россияне, допускающие просрочки по платежкам ЖКХ, столкнутся с финансовыми и правовыми трудностями. Жители могут потерять приличную сумму денег за счет пени и штрафов. Должникам могут отключить свет или воду, а также подать на них в суд.