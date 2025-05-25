Союз садоводов: Россиянам грозит штраф за мытье авто в неположенном месте

Бурякова также отметила, что, если во время мойки автомобиля будет испорчена земля, то гражданину выпишут штраф, сумма которого может составить от трех до пяти тысяч рублей. Кроме того, спикер напомнила о том, что на землях общего пользования запрещено складировать строительные материалы, так как это уже считается нецелевым использованием территории. Нарушителю также грозит административное наказание.