Соцфонд: В России женщин-пенсионеров почти вдвое больше, чем мужчин

Ранее сообщалось, что россияне, не имеющие достаточного трудового стажа для назначения страховой пенсии, имеют возможность «докупить» его или продолжить трудовую деятельность до достижения необходимого стажа. Также в Госдуме анонсировали повышение пенсионных выплат для работающих пенсионеров в ближайшие месяцы. Кроме того, Life.ru рассказывал о прибавках к пенсиям, которые будут доступны россиянам уже с 1 июня.