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Соцфонд: В России женщин-пенсионеров почти вдвое больше, чем мужчин

Социальный фонд России предоставил данные за 2025 год, согласно которым число женщин-пенсионеров в стране почти в два раза превышает количество пожилых мужчин. Об этом сообщают РИА «Новости», которые ознакомились с соответствующей статистикой.

Источник: Life.ru

Согласно данным Соцфонда, численность мужчин пенсионного возраста в РФ составляет 13 845 500 человек, в то время как количество женщин достигает 27 324 300. Общее число пенсионеров в стране составляет 41 169 800 человек.

«Численность мужчин среди граждан России пенсионного возраста составляет 13 845 500 человек, в то время как количество женщин — 27 324 300», — приводит агентство данные СФР.

Ранее сообщалось, что россияне, не имеющие достаточного трудового стажа для назначения страховой пенсии, имеют возможность «докупить» его или продолжить трудовую деятельность до достижения необходимого стажа. Также в Госдуме анонсировали повышение пенсионных выплат для работающих пенсионеров в ближайшие месяцы. Кроме того, Life.ru рассказывал о прибавках к пенсиям, которые будут доступны россиянам уже с 1 июня.