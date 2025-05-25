Топ-5 главных новостей в Молдове 25 мая 2025: Синоптики обещают в Молдове семь дней подряд дождей и гроз; трагедия в молдавском селе — в пруду утонули два брата, 10 и 11 лет; как ПАС репрессиями пытается удерж

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 25 мая 2025:
1. Ласты есть, готовим лодки: Синоптики обещают в Молдове семь дней подряд дождей и гроз — есть вероятность массовых наводнений.
2. «Я пришла домой, а сыновей нет»: Трагедия в молдавском селе — в пруду утонули два брата, 10 и 11 лет.
3. ПАС пытается удержать власть в Молдове любой ценой: Партийные перестановки, смена фаворитов, личное «гестапо Санду» и своя «ночь длинных ножей» — мнение.
4. Куда утекли бюджетные деньги: в Молдове расследование дела по дороге Леова-Бумбэта затягивается, так как ждут эксперта из Украины.
5. «До 2021 года… не было Молдовы»: министр Боля сделал странное заявление.
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