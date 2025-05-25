На Солнце произошла мощная вспышка: что известно

В ночь на воскресенье, 25 мая, на Солнце произошла мощная вспышка высочайшего класса X. Такую информацию озвучили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Последняя вспышка произошла сегодня в 04:52 — уровень X1.1 (очень сильная)», — сказано в сообщении.
По данным Института прикладной геофизики, продолжительность вспышки составила 17 минут.
Ранее в лаборатории проинформировали о сильной вспышке на Солнце, которая произошла 19 мая. Отмечалось, что ее источник находился за краем солнечного диска, поскольку на небесном теле не наблюдались видимые группы пятен от явления.
Сейчас Солнце находится на пике 11-летнего цикла активности, известного как солнечный максимум. Из-за смены магнитных полюсов звезда становится нестабильной, вызывая вспышки и выбросы корональной массы. Эти явления могут угрожать радиосвязи, электросетям, навигации и безопасности космических аппаратов. Активная солнечная область, включающая до пяти зон пятен, сейчас направлена на Землю.