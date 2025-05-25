Как проходил процесс отмены обществознания в 6−8 классах: протесты учителей и заявления о бесполезности

В частности, они выражали обеспокоенность, что такое решение может ударить по тем, кто собирался поступать юридические, экономические, социологические факультеты. А таких желающих было не мало, так как, по данным на 2024 год, обществознание было самым популярным предметом для сдачи ОГЭ. В том числе, данные изменения могут оказать значительное влияние на учителей по данному предмету, особенно в больших городах, где далеко не все ведут одновременно еще и историю.