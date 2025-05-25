Как проходил процесс отмены обществознания в 6−8 классах: протесты учителей и заявления о бесполезности

В Минпросвещения РФ заверили, что трудностей в сдаче ОГЭ не будет, так как экзамен адаптируют под новый курс по обществознанию.
С 1 сентября предмет «Обществознание» исключат из программ 6−7 классов. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ. Но уже начиная со следующего года, он будет преподаваться исключительно для 9, 10 и 11 классов.
Одна из причин такого решения связана с решением ведомства увеличить количество часов по истории. Некоторые эксперты также полагают, что изучать темы по обществознанию в этих классов рано, так как материал не совсем понятен для них. Подробнее о причинах отмены, протестах учителей и изменениях в системе — в материале URA.RU.
Что известно о новых изменениях.
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В прошлом году Минпросвещения РФ разработало законопроект, который предлагал увеличить количество часов по истории с 340 до 476 (до трех уроков в неделю), убрав обществознание из школьной программы 5−8 классов. В частности, ведомство предлагало интегрировать предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в учебный курс «История нашего края», чтобы высвободить часы.
В этом году было принято решение отменить предмет только для 6−7 классов. Но уже начиная со следующего учебного года его будут преподавать только для 9−11-классников. Так, в девятом классе предмет сохранят с 34 часами (по одному в неделю). В 10-м классе часы сократят с двух до одного в неделю, а в 11-м оставят без изменений.
В Минпросвещения РФ отметили, что переход на новые программы по обществознанию будет происходить постепенно в течение двух лет. Нагрузка на школьников при этом не увеличится и трудностей с ОГЭ не будет, так как экзамен будет адаптирован под обновленный курс, который будет более практико-ориентированный.
«Этот предмет бесполезен»: почему отменили обществознание.
Мединский уверен, что отсутствие обществознания у 6−8-х классов не лишит детей знанийФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Борис Илюхин и зампред комитета Совфеда Людмила Скаковская выразили мнение, что сокращение часов обществознания связано с тем, что материал не всегда понятен средней школе. По их мнению, предмет лучше изучать в 9−11 классах, как раньше. В частности, Скаковская заявила, что нынешние учебники по обществознанию нуждаются в пересмотре и должны отвечать современным российским ценностям и запросам общества.
Помощник президента РФ Владимир Мединский, в свою очередь, отметил, что современное обществознание в школах бесполезно и никак не пригодится в жизни. По его словам, этот предмет важен, но нуждается в улучшении. Он также выразил надежду, что реформы Минпросвещения сделают его более полезным для школьников, передает РБК.
Кроме того, Мединский уверен, что исключение обществознания из программ 6−8 классов не снизит качество знаний, так как материалы перенесут либо в историю, либо в старшие классы. По его словам, перестановки в программе не приведут к перегрузкам, так как все материалы синхронизируют, а на их изучение выделят дополнительное время.
«Единственный жизненный предмет»: что известно о протестах учителей.
Многие учителя выразили недовольство, что обсуждение по отмене обществознания проходило в закрытом режимеФото: Наталья Чернохатова © URA.RU.
В марте прошлого года профсоюз «Учитель» собрал почти три тысячи подписей против сокращения курса обществознания в 6−8 классах и отправил их в Минпросвещения. Петицию подписали более 60% педагогов и 14% родителей. Основная их претензия заключалась в отсутствии общественного обсуждения столь серьезной реформы.
В частности, они выражали обеспокоенность, что такое решение может ударить по тем, кто собирался поступать юридические, экономические, социологические факультеты. А таких желающих было не мало, так как, по данным на 2024 год, обществознание было самым популярным предметом для сдачи ОГЭ. В том числе, данные изменения могут оказать значительное влияние на учителей по данному предмету, особенно в больших городах, где далеко не все ведут одновременно еще и историю.
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Многие из подписавших петицию также сопровождали свои подписи комментариями, в которых выразили несогласие с реформой министерства. Некоторые подчеркивали, обществознание развивает аналитическое мышление, формирует личность, и является единственным предметом, который связан с реальной жизнью. Другие же выразили недовольство тем, что изменения обсуждались без участия учителей и принимались в закрытом режиме. Член профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий сообщил «Известиям», что с помощью петиции педагоги надеялись приостановить процесс принятия решений и привлечь министерство к диалогу с учителями, будь то через ассоциацию преподавателей или профсоюз.
В ведомстве, в свою очередь, заявили, что перераспределение учебных часов обсуждалось с региональными экспертами, Российской академией образования и на федеральных форумах, а в 2023 году прошли многочисленные встречи с педагогами по этой теме. Профессор НИУ ВШЭ Ирина Абанкина пояснила, что министерские документы обычно обсуждаются внутри ведомства, а влияние на них общественности возможно только на стадии подготовки.