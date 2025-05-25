В КНДР арестовали трех человек после аварии во время спуска эсминца на воду

Напомним, инцидент произошел 21 мая на судостроительном заводе в Чхонджине. Корма корабля преждевременно сошла с направляющих, и он сел на мель. Позже специалисты установили, что эсминец не получил серьезных пробоин, поэтому повреждения будут устранены в ближайшее время.