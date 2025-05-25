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В КНДР арестовали трех человек после аварии во время спуска эсминца на воду

Специальная группа доложила о промежуточных результатах расследования аварии Центральному военному комитету Трудовой партии КНДР.

Источник: Аргументы и факты

Главный инженер судостроительной верфи в КНДР, начальник цеха общего монтажа корпуса и замдиректора по административным делам арестованы после аварии при спуске нового эсминца на воду, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Напомним, инцидент произошел 21 мая на судостроительном заводе в Чхонджине. Корма корабля преждевременно сошла с направляющих, и он сел на мель. Позже специалисты установили, что эсминец не получил серьезных пробоин, поэтому повреждения будут устранены в ближайшее время.

По данным ЦТАК, накануне специальная группа доложила о промежуточных результатах расследования аварии Центральному военному комитету Трудовой партии КНДР. Уточняется, что у эсминца также не было обнаружено дополнительных повреждений, группа по содействию восстановлению ведет работу на месте.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал случившееся преступной халатностью, а также серьёзной аварией, вызванной «чистой небрежностью и безответственностью».