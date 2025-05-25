«Мы не готовы»: озвучено срочное предупреждение о ведущей к глобальным отключениям солнечной буре

Так совпало, пишет Daily Mail, что учения проводились в то же время, когда 10 мая 2024 года разразился шторм Гэннон, самый мощный солнечный шторм на Земле за последние два десятилетия. Этот шторм спровоцировал массовую миграцию спутников, временно сделав орбиту Земли небезопасной, и вызвал местные перебои в подаче электроэнергии, а также повсеместные перебои в радио- и спутниковой связи. Теперь, год спустя, НАСА выпустило предупреждение после мощного выброса энергии на Солнце 14 мая, который был оценен как солнечная вспышка класса Х2,7, наивысшая категория для солнечных вспышек и выбросов корональной массы (КВМ). Вспышка привела к отключению радиосвязи в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, а также к некоторому ухудшению электроснабжения в восточной части США. Но космическое агентство предположило, что это еще не все.