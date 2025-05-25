«Мы не готовы»: озвучено срочное предупреждение о ведущей к глобальным отключениям солнечной буре

Ученые выпустили срочное предупреждение о солнечной буре, которая может привести к глобальным отключениям электроэнергии и хаосу в путешествиях. Специалисты предупредили, что человечество не готово к экстремальной космической погоде, поскольку, по прогнозам, в ближайшее на Землю обрушится солнечная буря.
Исследователи провели «учения по ликвидации последствий солнечной бури», моделируя, что произойдет, если на Землю обрушится сильная геомагнитная буря, пишет Daily Mail. Результаты показали, что на всей территории США произошел сбой в электросетях, были вызваны отключения электроэнергии и нарушена связь. В ходе учений было проведено четыре моделирования геомагнитных бурь различной интенсивности, которые представляют собой временное нарушение магнитного поля Земли, вызванное массивным выбросом заряженной плазмы из самого внешнего слоя Солнца.
Один из сценариев включал «солнечную бурю», достаточно сильную, чтобы вызвать «интернет-апокалипсис», что привело к перебоям в электросетях по всей территории США, а на восточном побережье произошли отключения электроэнергии, которые продолжались неделями. В этом сценарии оказались повреждены не только электросети, но и железные дороги и трубопроводы, что привело к массовым перебоям в движении и резкому росту цен на газ.
Ученые теперь призывают к общегосударственному подходу к планированию, утверждая, что это будет иметь решающее значение для защиты Америки от космической катастрофы. Это включало бы развертывание большего количества спутников для мониторинга космической погоды, расширение сбора данных в режиме реального времени для совершенствования моделей прогнозирования и предоставление более ранних предупреждений.
НАСА предупреждает, что к Земле приближается мощная солнечная буря, которая может превратить моделирование в реальность. Надвигающуюся солнечную бурю назвали результатом мощной вспышки класса X, которая может спровоцировать событие, смоделированное в ходе учений.
Это, пишет Daily Mail, самые мощные вспышки на Солнце, и они часто совпадают с выбросами корональной массы, которые представляют собой крупные выбросы плазмы и магнитных полей. За последние несколько дней солнце несколько раз испускало мощные потоки заряженных частиц, последний из которых произошел 19 мая.
НАСА предупредило, что это еще не все, заявив, что вспышки могут продолжать оказывать влияние на «радиосвязь, электросети, навигационные сигналы и представлять опасность для космических аппаратов и астронавтов».
Последние учения были проведены в мае 2024 года целевой группой по операциям, исследованиям и смягчению последствий космической погоды (SWORM), в состав которой входят такие американские агентства, как Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) и Министерство внутренней безопасности (DHS).
Действие вымышленного сценария происходило 29 января 2028 года и включало в себя серию мощных солнечных вспышек и высокоэнергетическое излучение Солнца, направленное на Землю.
Солнечные вспышки — это интенсивные выбросы излучения, которые исходят от солнечных пятен — более темных и холодных областей на поверхности Солнца — и являются одними из самых мощных взрывов в Солнечной системе, поясняет Daily Mail. Эти вспышки могут длиться от нескольких минут до нескольких часов.
В ходе учений ученым было поручено отследить активную солнечную область, вращающуюся в направлении Земли, протестировать протоколы и время реагирования в условиях потенциально катастрофической солнечной бури.
В ходе моделирования солнечная активность нарушила работу критически важных систем, таких как спутники и электросети по всей территории США. Ученые наблюдали интенсивное радиационное облучение спутников, астронавтов и коммерческой авиации, а также перебои в радиосвязи. Участники эксперимента определили, что самой большой проблемой было прогнозирование воздействия коронального выброса массы (КВМ) — мощного выброса плазмы и магнитного поля Солнца.
Современные технологии позволяют обнаружить КВМ примерно за 30 минут до того, как он достигнет Земли, когда магнитная ориентация станет ясной, что делает подготовку невозможной.
В докладе рекомендуется инвестировать в современные спутники космической погоды, использовать больше датчиков для мониторинга солнечной активности и расширять сотрудничество между агентствами США, международными союзниками и частным бизнесом.
«Текущие усилия по обеспечению готовности к явлениям космической погоды имеют решающее значение, поскольку экстремальное явление может оказать серьезное воздействие на критически важную инфраструктуру нашей страны и угрожать нашей национальной безопасности, — говорится в докладе. — Точно так же, как мы готовимся к землетрясениям, ураганам и кибератакам, наша нация должна принять меры до того, как произойдет крупное событие космической погоды».
Так совпало, пишет Daily Mail, что учения проводились в то же время, когда 10 мая 2024 года разразился шторм Гэннон, самый мощный солнечный шторм на Земле за последние два десятилетия. Этот шторм спровоцировал массовую миграцию спутников, временно сделав орбиту Земли небезопасной, и вызвал местные перебои в подаче электроэнергии, а также повсеместные перебои в радио- и спутниковой связи. Теперь, год спустя, НАСА выпустило предупреждение после мощного выброса энергии на Солнце 14 мая, который был оценен как солнечная вспышка класса Х2,7, наивысшая категория для солнечных вспышек и выбросов корональной массы (КВМ). Вспышка привела к отключению радиосвязи в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, а также к некоторому ухудшению электроснабжения в восточной части США. Но космическое агентство предположило, что это еще не все.