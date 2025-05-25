Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин поручил доложить о разрушении Чусовского моста в Пермском крае

Жители Прикамья рассказали федеральному СК, что опасаются за свою безопасность.

Источник: РИА "Новости"

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о проверке, связанной с разрушением Чусовского моста в Прикамье и состоянием трассы Пермь — Березники, сообщает Информационный центр СК России.

Уточняется, что в федеральный следственный комитет обратился один из жителей Прикамья, сообщивший о ненадлежащем содержании автомобильной дороги.

«На протяжении длительного времени профильные структуры не принимали мер к укреплению грунта, удерживающего Чусовской мост, в результате чего с осени прошлого года переправа стала разрушаться», — рассказывают в информационном центре СК.

Из-за того, что весной 2025 года произошло частичное обрушение насыпи под асфальтом, рухнули дорожные знаки и опора фонарного столба. Местные жители заявили, что опасаются за свою жизнь.

«Несмотря на проведённые ремонтные работы, нарушения не устранены», — добавляют в СК.

СУ СКР по Пермскому краю проводит проверку после случившегося. Однако на ситуацию обратил и председатель следкома России Александр Бастрыкин. Он потребовал руководителя регионального следственного управления доложить ему об имеющихся результатах проверки.

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорят в информационном центре СК.