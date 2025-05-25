Психолог Сулим предупредила о серьезных последствиях длительной депрессии

«Отсутствие интереса что-либо делать, нет сил, нет мотивации. То, что раньше человек выполнял легко, теперь кажется сложным и нежелательным. Происходит потеря смысла, и человек как будто исключает себя из социума — нет желания общаться, забрасываются занятия и виды деятельности. Кроме того, в связи с этим могут возникать проблемы в межличностных отношениях, что является побочным эффектом депрессии», — заключила психолог.