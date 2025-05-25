Психолог Сулим предупредила о серьезных последствиях длительной депрессии

Депрессия проявляется не только в эмоциональном состоянии человека, но и в физиологических изменениях организма, рассказала aif.ru психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.
«У человека снижается тонус жизненный, нарушается сон, с трудом засыпает, плохо спит, фаза глубокого сна отсутствует или очень короткая. В связи с этим у него в течение дня недостаточно сил, понижается настроение, и такой эмоциональный подавленный фон становится нормой», — отметила специалист.
Она также подчеркнула взаимосвязь физиологических и эмоциональных проявлений депрессии.
«Эмоции в первую очередь такие негативные — тоска, печаль. Человек видит все в негативном ключе. Он и хотел бы что-то сделать, но нет настроения, так как на гормональном уровне нарушается синтез серотонина, дофамина — гормонов радости и удовольствия. Чем дольше человек в депрессивном состоянии, тем сильнее эти нарушения. Поэтому депрессию нельзя затягивать — с ней нужно работать», — пояснила психолог.
Кроме того, добавила Софья Сулим, депрессия сопровождается утратой мотивации и социальной дезадаптацией.
«Отсутствие интереса что-либо делать, нет сил, нет мотивации. То, что раньше человек выполнял легко, теперь кажется сложным и нежелательным. Происходит потеря смысла, и человек как будто исключает себя из социума — нет желания общаться, забрасываются занятия и виды деятельности. Кроме того, в связи с этим могут возникать проблемы в межличностных отношениях, что является побочным эффектом депрессии», — заключила психолог.
Ранее стало известно о том, что участник шоу «Импровизация», комик Дмитрий Позов лег в психиатрическую клинику из-за депрессии.