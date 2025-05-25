Названы наиболее подверженные риску исчезновения из-за изменения климата популярные вина

Будь то Пино Нуар из Бургундии или Росадо из Риохи, Европа является родиной одних из самых популярных вин в мире. Но эти восхитительные сорта вскоре могут измениться навсегда — из-за глобального изменения климата.
Эксперты предупреждают, что в период вегетации винограда во Франции, Испании и Италии наблюдается наиболее значительное повышение температуры. В результате вина могут стать более сладкими, насыщенными и даже более алкогольными, пишет Daily Mail.
Команда ученых из Университета Британской Колумбии (Канада) изучала фенологию винного винограда. Это относится к тому, как окружающая среда влияет на различные стадии роста и размножения в течение года. Они использовали данные о более чем 500 сортах винограда со всего мира и проанализировали 10 различных климатических показателей. В их число входили самые низкие температуры в период покоя и появления почек, экстремальная жара в период вегетации, а также температура и количество осадков во время сбора урожая.
Анализ показал, что Европа пережила наибольший сдвиг с 1970-х годов, когда количество жарких дней, превышающих 35 (95°F), и самых высоких температур в течение вегетационного периода значительно увеличилось.
Некоторые из самых популярных вин, выращиваемых в настоящее время в Европе, включают Пино Нуар и Сансер из Франции, Риоху из Испании и Брунелло ди Монтальчино из Италии. Как напоминает Daily Mail, Пино Блан — это белый винный сорт винограда, который также широко выращивается по всей Европе, особенно во Франции, Италии, Германии и Австрии.
Исследования показали, что более высокие температуры смещают регионы, подходящие для выращивания винограда, к полюсам. В то же время в традиционных регионах урожай винограда созревает быстрее и содержит больше сахара, что изменяет вкус вина. Это может сделать вкус вина более сладким и повысить содержание алкоголя, поскольку сахар превращается в спирт в процессе ферментации. Кислотность вина также снижается в более теплом климате, что означает, что вкус вина может быть менее свежим и иметь меньшую «пикантность». В то же время содержащиеся в вине пигменты, называемые антоцианами, которые отвечают за красный и фиолетовый цвета, разрушаются при нагревании.
Танины, которые важны для вкуса вина, могут не вырабатываться в достаточном количестве, если виноград собирают рано, чтобы снизить уровень сахара в нем, поясняет Daily Mail.
В статье, опубликованной в журнале Plos Climate, исследователи заявили: «Показатели экстремальной жары в регионах Западной/Южной Европы и Восточной Европы показали самый значительный рост и свидетельствуют о новом мире европейского виноградарства, который имеет мало параллелей с европейским виноградарством 40−50-летней давности. Северное широтное расположение Европы способствует более интенсивному потеплению в целом, поскольку северные широты нагреваются больше всего. Наши анализы показывают, что Европа пережила самый сильный спад летней жары — с днями выше 35 и максимальными температурами в большинстве лет, которые значительно отличаются от тех, что наблюдались до значительного потепления. Последствия этого нового, более жаркого климата включают снижение урожайности винограда, повреждение ягод и растительности жарой, а также то, что промышленность быстро адаптируется к ним».
Ведущий автор исследования Элизабет Волкович комментирует: «Я была очень удивлена уровнем потепления во всем мире, но особенно в Европе, где наши результаты ясно показывают, насколько потеплел вегетационный период из-за антропогенного изменения климата. Как человек, который посещает Европу более 15 лет, я была свидетелем усиливающейся жары, но, увидев данные и то, с какими серьезными изменениями сталкиваются производители, я почувствовала себя отрезвляюще и даже лучше, чем ожидала».