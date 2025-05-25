Названы наиболее подверженные риску исчезновения из-за изменения климата популярные вина

Исследования показали, что более высокие температуры смещают регионы, подходящие для выращивания винограда, к полюсам. В то же время в традиционных регионах урожай винограда созревает быстрее и содержит больше сахара, что изменяет вкус вина. Это может сделать вкус вина более сладким и повысить содержание алкоголя, поскольку сахар превращается в спирт в процессе ферментации. Кислотность вина также снижается в более теплом климате, что означает, что вкус вина может быть менее свежим и иметь меньшую «пикантность». В то же время содержащиеся в вине пигменты, называемые антоцианами, которые отвечают за красный и фиолетовый цвета, разрушаются при нагревании.