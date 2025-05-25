В Башкирии около промышленного предприятия бегал лось

— В этом месте интенсивное дорожное движение. Чтобы минимизировать риски столкновения диких животных с транспортными средствами, было решено дождаться наступления темноты для безопасного выдворения животного из населенного пункта, — сообщила «Башинформу» пресс-секретарь минприроды Ренара Газина.