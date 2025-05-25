В Башкирии около промышленного предприятия бегал лось

Специалисты министерства экологии и природопользования Республики Башкортостан немедленно выехали на место происшествия. Животное оказалось вблизи промышленного предприятия.
— В этом месте интенсивное дорожное движение. Чтобы минимизировать риски столкновения диких животных с транспортными средствами, было решено дождаться наступления темноты для безопасного выдворения животного из населенного пункта, — сообщила «Башинформу» пресс-секретарь минприроды Ренара Газина.
Для мероприятия привлекли членов общественной организации «Ишимбайское районно-городское общество охотников и рыболовов», а также общественных инспекторов. В операции участвовали более 10 человек.
В итоге лося успешно вывели за пределы города рядом с территорией предприятия «Инман». После освобождения животное направилось в лесистую местность около реки Тайрук.
Съёмку осуществляли с использованием тепловизора, позволяющего эффективно отслеживать передвижения животных даже ночью.