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В Башкирии около промышленного предприятия бегал лось

Вечером накануне жители Ишимбая увидели лося на улицах города.

Источник: Башинформ

Специалисты министерства экологии и природопользования Республики Башкортостан немедленно выехали на место происшествия. Животное оказалось вблизи промышленного предприятия.

— В этом месте интенсивное дорожное движение. Чтобы минимизировать риски столкновения диких животных с транспортными средствами, было решено дождаться наступления темноты для безопасного выдворения животного из населенного пункта, — сообщила «Башинформу» пресс-секретарь минприроды Ренара Газина.

Для мероприятия привлекли членов общественной организации «Ишимбайское районно-городское общество охотников и рыболовов», а также общественных инспекторов. В операции участвовали более 10 человек.

В итоге лося успешно вывели за пределы города рядом с территорией предприятия «Инман». После освобождения животное направилось в лесистую местность около реки Тайрук.

Съёмку осуществляли с использованием тепловизора, позволяющего эффективно отслеживать передвижения животных даже ночью.