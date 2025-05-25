Жена экс-губернатора Приморья стала «Народной артисткой»

Правда, в последнее время по бизнес-сфере новости были для Белобровой неутешительные. В 2023 году компания «Нереида», подконтрольная АО «Дальинвестгрупп» Белобровой, по суду была лишена квот на вылов трески. Основанием стал тот факт, что долгое время квоты на вылов рыбы в подзоне Приморье не осваивались.