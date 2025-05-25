Жена экс-губернатора Приморья стала «Народной артисткой»

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Ларисе Белобровой за заслуги в области театрального искусства звания «Народный артист Российской Федерации». Супруга бывшего губернатора Приморья Сергея Дарькина получила высокое звание в день своего юбилея.
Лариса Белоброва, помимо успешной актерской карьеры в театре имени Горького, является одной из богатейших женщин в России. На нее оформлены многие коммерческие компании.
Правда, в последнее время по бизнес-сфере новости были для Белобровой неутешительные. В 2023 году компания «Нереида», подконтрольная АО «Дальинвестгрупп» Белобровой, по суду была лишена квот на вылов трески. Основанием стал тот факт, что долгое время квоты на вылов рыбы в подзоне Приморье не осваивались.
А недавно суд взыскал с Белобровой 732 тысячи рублей за долги по аренде земельного участка в Москве.
Сейчас актриса живёт в столице. Но периодически появляется со своими театральными программами и во Владивостоке.