На пляжах Восточного Казахстана будут дежурить обученные добровольцы

Программа включает в себя оказание первой помощи утопающему, правила поведения при несчастных случаях на воде, использование спасательных кругов, жилетов и другой экипировки, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО. Также участники осваивают патрулирование акваторий на лодках.