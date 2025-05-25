На пляжах Восточного Казахстана будут дежурить обученные добровольцы

Обучением занимается команда опытных специалистов из ДЧС, которые учат добровольцев, как правильно действовать в экстренных ситуациях.
Программа включает в себя оказание первой помощи утопающему, правила поведения при несчастных случаях на воде, использование спасательных кругов, жилетов и другой экипировки, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО. Также участники осваивают патрулирование акваторий на лодках.
Сейчас обучение уже прошли около 20 человек, и желающие продолжают подавать заявки. Спасатели ДЧС основательно подходят к подготовке — подробно обсуждают реальные происшествия, которые случались на водоёмах, и объясняют, как избежать подобных ситуаций.
По окончанию учебного процесса присваивается специальное удостоверение. Спасатели-дружинники будут дежурить на пляжах и обеспечивать безопасность отдыхающих на общественных пляжах, — рассказал заместитель начальника ДЧС ВКО Исхар Савазов.