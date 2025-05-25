Дочь Киркорова назвала детей Пугачевой несчастными

Недавно в соцсетях у пользователей возник вопрос: не дочь ли Алла-Виктория Аллы Пугачевой, ведь та состояла в браке с Киркоровым десять лет. Также многие отметили, что наблюдать за поведением Лизы и Гарри приятнее, чем за детьми Киркорова. По мнению комментаторов, они более воспитаны, тогда как Алла-Виктория и Мартин производят впечатление избалованных.