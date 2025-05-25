Дочь Киркорова назвала детей Пугачевой несчастными

Певец Филипп Киркоров всегда отзывался о бывшей супруге артистке Алле Пугачевой и ее детях — Лизе и Гарри Галкиных — с теплотой и уважением. Однако его дочь Алла-Виктория, по мнению пользователей, не проявляет такого же отношения к детям Примадонны. В своем личном блоге она назвала их несчастными.
Девочка активно ведет блог в соцсетях и нередко делает шутки и высказывания, которые подписчики считают неуместными. Сам Киркоров не ограничивает дочь, полагая, что она находится в поиске себя, а ее резкие суждения — это проявление юношеского максимализма. По его словам, со временем Алла-Виктория остынет, иначе в будущем может пережить более бурный кризис.
Недавно в соцсетях у пользователей возник вопрос: не дочь ли Алла-Виктория Аллы Пугачевой, ведь та состояла в браке с Киркоровым десять лет. Также многие отметили, что наблюдать за поведением Лизы и Гарри приятнее, чем за детьми Киркорова. По мнению комментаторов, они более воспитаны, тогда как Алла-Виктория и Мартин производят впечатление избалованных.
— В отличие от них у меня было счастливое детство. Меня никто ничего не заставлял. Я выросла прекрасным человеком. Не думаю, что хорошее детство — это стоять возле пианино по несколько часов в день, — отреагировала девочка-подросток, добавив, что Пугачева как человек ей неприятна.
Алла-Виктория неоднократно заявляла, что Киркоров разрешает им с братом все, что они хотят. Такая вседозволенность может привести к негативным последствиям в будущем. О том, как такой формат воспитания скажется на детях звезды, рассказала психолог Александра Метальникова.